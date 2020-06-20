تركيا – أعلن البنك المركزي التركي، امس إجراء أول استخدام لتمويل عملة “اليوان” في 18 يونيو/ حزيران الجاري، ضمن اتفاقية المقايضة المتجددة مع نظيره الصيني.

وأفاد بيان صادر عن البنك المركزي التركي، أن اتفاقية المقايضة بين البنكين تم تحديثها العام الماضي.

وأوضح أن الشركات التركية في مختلف القطاعات دفعت مستحقات البضائع المستوردة من الصين عبر المصارف ذات الصلة باليوان الصيني في هذا الإطار.

وأشار إلى أن استخدام موارد اتفاقية المقايضة مهم من حيث استخدام العملات المحلية في مدفوعات التجارة الدولية ووصول الشركات التركية إلى السيولة الدولية، علاوة عن أنه يعتبر خطوة لتعزيز التعاون المالي بين البلدين.

وذكر البيان أن البنوك التجارية ستكون قادرة على توسيع نطاق منتجاتها المتعلقة بالأنشطة الدولية باستراتيجية تستند إلى اتفاقية المقايضة ذات الصلة.

الأناضول