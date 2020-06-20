فرنسا – اكدت الحكومة الفرنسية السبت، إنه سيسمح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم من جديد بداية من 11 يوليو المقبل في ظل تخفيف إجراءات العزل والإغلاق المفروضة في البلاد.

وسيسمح في البداية بحضور خمسة آلاف شخص فقط على أقصى تقدير في الملعب على أن يسمح بزيادة العدد في وقت لاحق خلال الصيف مع انطلاق الموسم في الثلث الأخير من أغسطس المقبل.

وبهذا فإنه أصبح من الممكن إقامة المباراة النهائية لكأس فرنسا ونهائي كأس رابطة المحترفين بحضور الجمهور الذي سيكون بوسعه أيضا حضور مباريات ودية للأندية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقالت الحكومة الفرنسية: “ستتم مراجعة الوضع الوبائي في البلاد في منتصف يوليو للنظر في إمكانية مزيد من التخفيف في النصف الثاني من أغسطس”.

وأضافت: “وبناء على التقييم الجديد للوضع الوبائي في البلاد فربما يتم تخفيف القيود بصورة أكبر مع بدء العام الدراسي الجديد”.

وبسبب العدوى والتوقف ألغي الدوري الفرنسي رسميا في 30 أبريل الماضي وتوج باريس سان جيرمان بطلا بينما استؤنفت مباريات الدوري في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا في وقت سابق من الشهر الجاري في حين ستعود مباريات دوري إيطاليا في وقت لاحق من يوم السبت.

المصدر: “رويترز”