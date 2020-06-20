ليبيا – أعلنت الخارجية التركية رفضها ما وصفته بـ”الادعاءات التي لا أصل لها” الصادرة عن آلية الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي قال في بيان أصدره أمس الجمعة: “تركيا التي ساندت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، بناء على قرارات الأمم المتحدة تؤكد منذ البداية عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا”.

وزعم :” إن تركيا تسعى بشكل مكثف من أجل تحقيق هدنة مستدامة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وإحياء الحل السياسي”.

وقال : “لدينا شكوك جدية حيال الأهداف الكامنة وراء التهم مجهولة المصدر والفاقدة للموضوعية والدقة، الموجهة لتركيا دون مراجعة حقيقة رؤيتها”.

وطالبت الخارجية آلية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة القيام بعملها بشكل شفّاف والأخذ بعين الاعتبار رؤية كافة الأطراف بدلاً من إطلاق تصريحات منحازة ومضللة للرأي العام” حسب تعبيرها.

كما إختتمت بيانها بالقول :”إن من الأولوية على مقرري الأمم المتحدة الخاصين بحقوق الإنسان، أن يحققوا في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها المليشيات والمرتزقة التابعون للانقلابي والقرصان حفتر، بدلا من إطلاق ادعاءات متضاربة” دون أن يشير إلى المجازر التى إرتكبتها طائراتهم المسيرة عند إنسحاب القوات المسلحة جنوب طرابلس حيث قصفت عائلة في منطقة المنارة بقصر بن غشير راح ضحية هذا القصف 12 شخص بينهم نساء وأطفال ومجزرتين في سرت راح ضحيتهم أكثر من 12 شخص بينهم نساء وأطفال .