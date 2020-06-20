ليبيا – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًا وفقا للقانون الدولي وكذلك متطلبات الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا ممثلة في مجلس النواب، مؤكدا على أن “جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا”.

السيسي قال في كلمة مطولة أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة المصرية ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية :”أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار. مصر لم تكن يومًا من دعاة العدوان لكنها كانت تعمل على تأمين حدودها ومجالها الحيوي”.

وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر تسعى لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا في إشارة منه للتدخل التركي وارسال تركيا لآلاف المرتزقة، موضحًا أن هذه التدخلات “تغذي بؤر الإرهاب هناك”.

وأوضح السيسي بأن جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، مشددًا على أن بلاده حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا، كما أنها حريصة “على سيادة ووحدة الأراضي الليبية.

وقال :” هناك تدخلات غير شرعية في منطقتنا تسهم بانتشار الإرهاب ، ونسعى لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا والتي تغذي بؤر الإرهاب هناك”.

وشدد الرئيس المصري على أن سرت والجفرة خط أحمر للأمن القومي العربي والمصري ، مؤكدًا على أن ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، مؤكداً على أن مصر ستساعد الليبيين في ذلك.

وقال :” في حال أعطينا الأوامر لقواتنا بالتقدم فإن الليبيين وقبائلهم سيكونون على رأس هذه القوة ، داعياً إلى الحفاظ على الوضع القائم حاليا في ليبيا دون تغييره، والبدء فورا في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.