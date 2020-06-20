الصين – أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في برها الرئيسي خلال يوم أمس الجمعة 23 منها محلية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت أن 22 من الإصابات المحلية المؤكدة الجديدة تعود إلى العاصمة بكين، بالإضافة إلى أربع حالات مشتبه بها وحالتين بدون أعراض.

وتم رصد الحالة المحلية الأخيرة في مقاطعة خبي شرق البلاد.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي تم رصدها في البر الرئيسي الصيني إلى 83352، بما في ذلك 78410 حالات شفاء، فيما لا يزال 308 مرضى يتلقون العلاج 13 منهم في حالة خطرة.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة جراء “كوفيد-19″ في الصين خلال يوم أمس، ولا تزال حصيلة الضحايا عند مستوى 4634 حالة وفاة.

وفي العاصمة بكين حيث اكتشفت مؤخرا بؤرة جديدة للوباء، تم رصد 625 إصابة محلية بـ”كوفيد-19” حتى الآن، بينها تسع حالات وفاة و411 حالة شفاء، بالإضافة إلى 174 حالة وافدة.

المصدر: شينخوا