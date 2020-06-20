ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تواصل إرسال مرتزقتها من الفصائل السورية الموالية لها للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا بدوره يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان مواكبة عملية النقل تلك.

المرصد السوري أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أنه جرى نقل دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة بالتزامن مع عودة مئات المقاتلين منهم إلى سوريا ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن العائدين قد حصلوا على مستحقاتهم المالية بشكل كامل عقب التقدمات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق في ليبيا.

ولفت إلى أنه بذلك ترتفع أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 14,700 مرتزق من الجنسية السورية عاد منهم نحو 2600 إلى سوريا في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند.

يذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 و 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد” جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر كما أن هناك 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوروبا وقد دخلوا أوروبا بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.

وفي سياق متصل نوّه إلى أنه جرى توثيق مقتل 14 مقاتل من حملة الجنسية السورية خلال المعارك إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا نحو 417 مقاتل بينهم 30 طفل دون سن الـ 18 كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.