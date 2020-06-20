ليبيا – قال رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض إن الرد العربى المصرى كان حازمًا مزلزلاً، على إشارة من وصفه بـ”السلطان العثماني الواهم” بأنامله الآثمة إلى خريطة ليبيا الأبية، بكل غطرسة واستكبار واستفزاز.

النايض أكد فى تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية تابعتها المرصد أن الرد العربي المصرى كان مدويًا على استعراضات من وصفهم بـ”العساكر العثمانية الجديدة” في وسط العاصمة طرابلس، وعلى مرتزقتهم الإرهابيين “الإنكشاريين” الجدد، وعلى متعهدى جمع الميري نيابة عنهم، وعلى سماسرتهم الذين هرعوا إلى طرابلس يبصمون بنى جلدتهم على عقودهم الوهمية ليسلبوا ثروات ليبيا المستقبلية، كما سلبوا ثرواتها الماضية والحالية حسب قوله.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس السيسي جاءت قلبية وصادقة وواضحة، وأنه قد قال كلمته، وقالت القبائل الليبية كلمتها مرحبةً بكلمته الوافية والشافية والكافية، مبيناً بأنه ستتوالى البيانات والمواقف المرحبة من كل أنحاء ليبيا، على حد قوله.

وأضاف النايض :” ليتواضع كل الليبيين لله والوطن، وليثبتوا الخطوط الحالية في وقف نار فوري، وليجلسوا اخوة متصالحين متحدين لإخراج جميع القوى الأجنبية من ليبيا، بلا استثناء، وليفككوا كافة المليشيات لصالح جيش واحد وشرطة واحدة، وليعدوا لانتخابات مباشرة، رئاسية وبرلمانية، تجدد الشرعية وترجع السيادة الليبية إلى أصحابها: الشعب الليبي السيد.”

وقال النايض أن اليوم في سيدى براني تساقطت أوهام كل من ظن الحلم ضعفًا، والصبر ترددًا، والسعي إلى السلم تخاذلاً، مضيفاُ :” عاشت ليبيا، عاشت مصر، وعاشت الأمة العربية متضامنة متساندة متحدة أمام أطماع (العثمانيين الجدد) وغيرهم من المستعمرين”.

السيسي: كل مسوغات تدخلنا في #ليبيا باتت متوفرة وفق القانون الدولي ومتطلبات الجهة الشرعية المنتخبة. #مصر #المرصد https://t.co/C3GJciki4e — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 20, 2020

وأوضح أن ليبيا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، ومشارك أصيل في منظومة الدفاع المشترك العربية، ولا يستغرب على أشقائها الإسراع إلى نجدتها وهى تتعرض إلى اجتياح تركي، بل وتحالف تركي – إيراني.

واختتم قائلاً :” آن الأوان أن يمثل ليبيا في جامعة الدول العربية وفى كل الدول، ممثلين عن البرلمان الليبي، صاحب الشرعية الانتخابية الوحيدة في ليبيا، وعن الحكومة المنبثقة عنه والحائزة على ثقته، حكومة السيد عبد الله الثني…شكرًا جزيلاً، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرًا جزيلا للشعب المصري وجيشه المنصور بإذن الله” .