ليبيا – قال وكيل وزارة دفاع حكومة الانقاذ الأسبق محمد النعاس إنه لا توجد دلالات عسكرية على زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى ليبيا لأن المسؤولين المشاركين به ليس فيهم مسؤولين عسكريين فقط رئيس المخابرات العامة.

النعاس أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن القوات المكلفة بالهجوم على سرت تم تجميدها بعد زيارة معيتيق لموسكو فقد عاد برسالة اوصلها للحكومة في طرابلس حيث أمرت القوات بمغادرة أماكنها.

وأضاف:” ليس هناك أي علامة عسكرية وبإلقاء نظرة عاجلة على الوفد الذي قدم هنا يبدوا أنه يرتب لأمور سياسية لأن الدولة التركية تتحرك بالقنوات الخلفية للقضية وهي تعاني مشاكل في الاتصالات مع كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا باعتبارهم زملائها في الأطلسي ولانعلم ما يقال في الاجتماعات المغلقة لا يعلن ما هي الرسالة التي اتت بها وزارة الخارجية التركية وما هي الرسالة الامنية التي جاء بها الرئيس جهاز المخابرات التركي، ليس لدينا جهاز مخابرات تم تنظيمه وهيكلته بطريقة صحيحة”.

ورأى أن الأجهزة الداعمة للقرار في ليبيا كالإستخبارت العسكرية والمخابرات العامة لم تعمل بعد بالطريقة المهنية المعروفة، معتبراً أن هناك طرفان غير متكافئن في هذا الموضوع لذلك يصعب التكهن في هذه المرحلة لكن الآمال أن تقوم تركيا في الفترة القادمة بالمساهمة في إعادة ترتيب البيت الليبي المقلوب رأساً على عقب وتتمكن في أن يسمح لها بإجتياز سرت والسيطرة على الجفرة وقاعدة براك الشاطئ وتمنهنت خلال اسبوع.

النعاس ذكر أنه من باب الموضوعية يجب أن لا يتفائل الجميع كثيراً في الدور التركي في ليبيا خاصة أن تركيا دولة عضو في الحلف الأطلسي وهي مقيدة بنصوص حيث لا تستطيع أن تتحرك خارج الضوء الأخضر الممنوح لها من ذلك الحلف ولا تستطيع أن تتولى دور المقاول لإعادة بناء ليبيا لأنها مهمة أكبر من حجمها كونها دولة لا زالت في طور النمو والترقي.

وإعتقد أن تركيا نجحت في الإتصال بالقنوات الخلفية وأقنعت الدول ذات العلاقة في الملف الليبي ومنها أعضاء في الحلف الاطلسي أمريكا وبريطانيا وفرنسا واصفاً إياها بأنها “أساس البلاء”.

وأردف :” بالنسبة لتركيا إن نجحت في إقناع هؤلاء الدول الثلاث وإقناع روسيا والصين بإعتبارهما دولتين تحملان حق الفيتو بعدم الإعتراض على أي قرار بالمستقبل في مجلس الأمن لأننا لا ننسى أن ليبيا تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وقرارات حلحلة الملف الليبي لا بد أن تمر من مجلس الأمن ولا بد أن تضمن تركيا روسيا والصين لا تعترض على أي قرار يوافق عليه الغرب في أحالة الملف وكذلك لا ننسى أن روسيا والصين وألمانيا وفنزويلا لم تصوت على قرار 39 الذي اباح التدخل في ليبيا نحن في خطر إن لم نضمن موافقة روسيا والصين وهذا الدور يعتمد على تركيا وهي الآن لها ديبلوماسية ذكية، مشكلتنا أن حكومة الوفاق غير صالحة لحلحلة المآلات هي حكومة من 4 سنوات مضت تعمل دون رقابة تشريعية ومرجعية إستشارية واضحة تساعدها على حل الملف وأفضل شيء تقوم به الحكومة هو أن تغير ذاتها وجلدها ولا بد ان تجدد نفسها لتصبح كفوء بالتعامل مع شري كبير كتركيا”.

وجدد تأكيده على عدم قدرة حكومة الوفاق على حل الملف سواء مالياً أو إقتصادياً، مشيراً إلى حاجة البلاد لإعادة ترتيب الاولويات.

واختتم حديثه :”ملف الكهرباء أخطر منه ملف القمامة التي قد يترتب عليه الأوبئة التي تنتشر بين الليبيين و قد يكون اخطر من كورونا، الآن الاسبقية للقمامة و مشكلتها لأنها تهدد صحة الأطفال، البيئة الليبية الان كلها بالكامل قمامة ليبيا في سلم الفساد السادسة في العالم ولا بد ان تختفي هذه الحكومة ويحل محلها حكومة تقنوقراط القادرين على وضع الرؤيا التي لها وعاء زمني للخروج من الأزمة، العمل بلا رؤيا موضوع خطير جداً”.