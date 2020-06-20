فيينا – ارتفعت أسعار النفط، امس غداة إعلان تحالف “أوبك+” امتثال دوله لاتفاق تخفيضات الإنتاج.

وصعد النفط في التعاملات المبكرة، فارتفعت العقود الآجلة لمزيج خام برنت 61 سنتا أو بنسبة 1.5 بالمئة إلى 42.12 دولار للبرميل (6.40 بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام تكساس الأمريكي 60 سنتا أو بنسبة 1.5 بالمئة، ايضا، إلى 39.44 دولارا للبرميل.

وبمكاسب الجمعة، عزز الخامان القياسيان مكاسب بنحو 2 بالمئة، الخميس، ويتجهان تحقيق مكاسب أسبوعية تقترب من عشرة بالمئة.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من خارج المنظمة فيما يعرف بتحالف “أوبك+” أعلنت الخميس، عقب اجتماع للجنة المراقبة الوزارية في التحالف أن نسبة امتثال دول التحالف باتفاق خفض الإنتاج بلغ 87 بالمئة.

وتغلب إعلان “أوبك+” كعامل دعم للأسعار على عوامل تثبيط، أبرزها تزايد في حالات الإصابة بكورونا حول العالم ينبئ بموجة ثانية من الفيروس، وكذلك ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي.

وفي اجتماع “أوبك+”، الخميس، تعهد االمنتجون الذين لم يمتثلوا بحصصهم في الخفض بتعويضها خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وصولا إلى امتثال بنسبة 100 بالمئة.

واتفقت دول تحالف “أوبك+” في أبريل/نيسان على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا تمثل عشر الإمدادات العالمية، حتى نهاية يونيو، مددته في 9 يونيو/حزيران لشهر آخر حتى نهاية يوليو، تنزل بعده الى 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020.

ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+” اجتماعه المقبل في 15 يوليو المقبل للنظر في تمديد خفض الانتاج.

الأناضول