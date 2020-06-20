إسبانيا – سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إشبيلية في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

ولم يستطع أي من الفريقين هز الشباك رغم الفرص العديدة التي سنحت للاعبيهما خلال دقائق المباراة.

وبهذا التعادل، أضاف برشلونة نقطة يتيمة إلى رصيده ليصبح 65 نقطة، وأصبح تحت تهديد فقدان صدارة الترتيب في حال فوز غريمه ومطارده ريال مدريد صاحب الـ62 نقطة على مضيفه ريال سوسيداد في ختام الجولة الـ30 من المسابقة بعد غد الأحد.

في المقابل، رفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة وعزز مركزه الثالث على جدول ترتيب “الليغا”.

المصدر: RT