ليبيا – قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي إن التحرك المصري – اليوناني لترسيم الحدود البحرية يأتي لضمان الحقوق الاقتصادية لدول شرق المتوسط وقطع الطريق أمام البلطجة التركية في سلب وسرقة حقوق دول المنطقة.

الخولي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن تلك الخطوة ستضمن وفقاً لقوة القانون الدولي الحقوق الإقتصادية لمصر واليونان وغيرها من الدول الواقعة فى شرق المتوسط من عربدة نظام أردوغان.

وأشار إلى أن ترسيم الحدود جزء من وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في التحرك ضد الممارسات التركية التي عصفت بكل قواعد القانون الدولي والتي لا تمثل سوى تجسيد لشريعة الغاب ومحاولة فرض الأمور بالقوة وليس بالحق.

أما حول زيارة وزير خارجية لليونان للقاهرة قال البرلماني المصري إن هذه الزيارة تأتي أهميتها في ظل البلطجة التركية ومحاولة اختراق القانون الدولي من جانب تركيا وفرض سياسة الأمر الواقع.