اليابان – اكد المحلل السياسي الياباني البروفيسور إتسورو ناكامورا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلعب الدور القيادي في النظام العالمي بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للخبير الياباني، تكمن مهمة بوتين الرئيسية في تحقيق تعاضد روسيا والولايات المتحدة والصين.

وأضاف: “سيربط الرئيس بوتين بين الصين وأمريكا المتناحرتين فيما بينهما في الوقت الراهن”. وتوقع الخبير أن يكون في يد بوتين الدور الرائد في النظام العالمي للعالم بعد جائحة كورونا.

وأوضح الخبير، أن الزعيم الروسي يدرك أنه لا يمكن لأحد غيره التوفيق بين بكين وواشنطن. وفي الوقت نفسه، يأمل بوتين، حسب رأي عالم السياسة الياباني، أن يتمكن من زيادة نفوذه من خلال تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ناكامورا: “لذلك، فإن المواجهة بين أمريكا والصين هي لصالح بوتين”.

المصدر: لينتا رو