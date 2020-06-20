بعد بتر ساقيه في حادث مروع قبل 20 عاما.. سائق فورمولا سابق يدخل في غيبوبة عقب حادث جديد (صور)

بعد بتر ساقيه في حادث مروع قبل 20 عاما.. سائق فورمولا سابق يدخل في غيبوبة عقب حادث جديد (صور)

إيطاليا – يرقد الإيطالي أليكس زاناردي سائق الفورمولا 1 الذي بترت ساقاه بحادث سباق سيارات قبل 20 عاما في غيبوبة اصطناعية بعد اصطدامه بشاحنة أثناء مشاركته في سباق جديد للدفع اليدوي للدراجات.

وكان زاناردي يشارك في إحدى مراحل سباق “أوبييتفو تريكولوري” لدراجات الدفع اليدوي في إيطاليا أمس الجمعة، عندما فقد السيطرة على دراجته على منعطف حاد وعبر إلى مسار شاحنة كبيرة صدمته، ودخل على إثرها في غيبوبة اصطناعية.

وتم نقل زاناردي البالغ 53 عاما جوا إلى مستشفى بالقرب من مدينة سيينا، حيث خضع لجراحة طارئة في رأسه ووجهه، قبل نقله إلى العناية المركزة.

وقال المستشفى في بيان: “نظرا للإصابة الخطيرة في الرأس، بدأت جراحة الأعصاب والتدخل في الوجه بعد الساعة السابعة مساء بقليل وانتهت قبل العاشرة. نُقل المريض بعدها الى العناية المركزة. حالته خطيرة للغاية”.

يذكر أن زاناردي أحرز لقب بطولة “كارت” الأمريكية للسيارات قبل أن تبتر ساقاه بسبب تعرضه لحادث على حلبة “لاوزيتسرينغ” في ألمانيا عام 2001.

ورغم بتر ساقيه، عاد بعدها زاناردي لحلبات السباق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ونال أربع ذهبيات وفضيتين بارالمبياد (يشارك فيها رياضيون بدرجات إعاقة متفاوتة) في لندن 2012 وريوي جانيرو 2016 في فئة الدراجات اليدوية.

وكان زاناردي يستعد للمشاركة في الألعاب البارالمبية في طوكيو هذا الصيف قبل تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: أ ف ب