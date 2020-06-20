ليبيا – إعتبر القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة التابعة للرئاسي الهادي دراه أن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت بشأن أتقدم مسلحي الوفاق بدعم من تركيا لمدينتي سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للأمن القومي العربي والمصري هو تدخل وصفه بـ”السافر” في شؤون البلاد حسب تعبيره.

دراه قال بحسب المكتب الإعلامي لغرفة سرت – الجفرة التابعة للرئاسي والتي تتخذ من مدينة مصراتة مقراُ لها أن تصريحات الرئيس المصري تعد إعلان واضح للحرب عليهم.

وفي تحدى واضح للموقف العربي والمصري ودعوات البرلمان والقوات المسلحة لوقف إطلاق النار أكد دراه على أن مسلحيهم عازمون على تكملة المشوار وما وصفه بـ”تحرير كامل المنطقة “ممن وصفهم بـ” مليشيات الكرامة الإرهابية” (القوات المسلحة العربية الليبية) وداعميهم.