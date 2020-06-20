بعد تصريحات عن ضياع لقب الليغا.. بيكيه يرد على إساءة صديق كريستيانو

بعد تصريحات عن ضياع لقب الليغا.. بيكيه يرد على إساءة صديق كريستيانو

إسبانيا – اوضح جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، إن النادي الكتالوني لم يكن يرغب في أن يترك مصيره بيد غيره، مؤكدا صعوبة الفوز بلقب الدوري الإسباني وأن ريال مدريد لن يفقد النقاط.

وجاءت تصريحات بيكيه عقب التعادل السلبي أمام إشبيلية على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” ضمن الجولة الثلاثين من عمر الليغا.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الصحفي إيدو أغيري المتعاون مع برنامج “الشيرنغيتو”، علق على تصريحات بيكيه، قائلا “عليك العودة والبكاء في المنزل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيدو أغيري معروف بتشجعيه لريال مدريد، كما أنه صديق مقرب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم المرينغي السابق ويوفنتوس الحالي.

وأعاد بيكيه، نشر ما قاله أغيري، عبر حسابه على “تويتر”، ورد عليه :”لقد تجاوزت حدودك”.

ورد مدرب برشلونة كيكي سيتينعلى تصريحات جيرارد بيكيه بأنها جاءت وليدة إحباط لحظي فقط، مؤكدا أن ريال مدريد “لن يفوز بجميع مبارياته”.

وخسر برشلونة أولى نقاطه، عقب التعادل السلبي أما إشبيلية مساء الجمعة، وبات غريمه الملكي قادرا على التساوي معه بالنقاط واقتناص الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، بحال فوزه على ريال سوسييداد سادس الترتيب، غدا الأحد.

المصدر: twitter\EduAguirre7