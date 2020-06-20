ليبيا – رحب وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج بدعوة مصر لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة العدوان التركي على احدي الدول الأعضاء بالجامعة.

الحويج دعا في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها المرصد الجامعة العربية لتفعيل إتفاقية الدفاع العربي المشترك وسحب الاعتراف من حكومة السراج التي وصفها بـ”غير الدستورية وغير المعتمدة ومنتهية الصلاحية”.

ومن جانبها أعلنت خارجية الوفاق بحسب وسائل إعلام مقربة من الرئاسي وجماعة الإخوان المسلمين رفضها للإجتماع الذي دعت إليه القاهرة على مستوى الوزراء بشأن ليبيا.

خارجية الوفاق أرجعت رفضها هذا إلى عدم إستشارة القاهرة لحكومة الوفاق بشأن الاجتماع المرتقب ، مدعيةً بأنه يخالف الإجراءات المعمول بها في هكذا أمور.

واختتمت خارجية الوفاق رفضها قائلةً :” في غياب احترام القواعد والإجراءات التمهيدية فإن ليبيا تحتفظ بحقها في الطعن في أي وثيقة قد تصدر عن أي اجتماع”.