الولايات المتحدة – كشف جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، في كتاب مذكراته الذي يرتقب صدوره قريبا، موقف ترامب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقتطفات من كتاب بولتون، ذكر فيها أن الرئيس الأمريكي يعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أقرب الزعماء العالميين له، في حين لا يقدر ماكرون، معتقدا أن كل ما يلمسه الرئيس الفرنسي “يتحول إلى شيء مثير للقرف”.

يذكر أن العلاقة بين ترامب وماكرون مرت بفترات مختلفة، فبعد أن تبادل الرجلان مصافحة قوية خلال مؤتمر صحفي مشترك في أغسطس الماضي، ووصف ماكرون ترامب بالصديق، تعكر صفاء علاقتهما عندما قال ماكرون إن “عقل الناتو مات”، ملمحا إلى قيادة ترامب. ووصف الأخير هذا الكلام بأنه “مهين” و “جنوني”. مع ذلك، وبعد اجتماع آخر في لندن، قال ترامب إن ماكرون يريد الأفضل لبلده وإن “فرنسا أحوج من غيرها إلى الناتو”.

ومن المقرر نشر كتاب بولتون الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة العدل الأمريكية تحاول وقف صدوره. وتدعي الإدارة الأمريكية أن الكتاب يحتوي على معلومات سرية، ولم ينسق بولتون مع البيت الأبيض محتوياته. من جهته، يقول الناشر إن الكتاب قد طبع وتم توزيعه بالفعل، على الرغم من أنه لم يتم طرحه للبيع، لذا لا يمكن عمليا تعليق صدوره.

ونشرت وسائل إعلام مقتطفات من كتاب بولتون تحتوي على انتقادات حادة لترامب.

المصدر: الغارديان + وكالات