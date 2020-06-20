واشنطن – اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس إن “الانفصال الكامل” بين اقتصاد بلاده والصين المتداخلين مع بعضهما يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف في تغريدته قائلا “الولايات المتحدة بالتأكيد تحتفظ بخيار لسياسة تتبعها، في ظل ظروف متعددة، لانفصال كامل عن الصين. شكرا”.

وأوضح أنه يكتب ذلك في سياق رده على تعليقات للممثل التجاري في إدارته، روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

والأربعاء قال لايتهايزر أمام لجنة في الكونغرس أن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق يخفف من الخلاف، وأن الانفكاك الكامل بين الاقتصادين العملاقين في الوقت الراهن “مستحيل”.

وأضاف الممثل التجاري “هذا كان خيارا لسياسة قبل سنوات، لكنني لا اظن انه سياسة أو خيار منطقي لسياسة في هذه اللحظة”.

الأناضول