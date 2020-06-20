تونس – أظهرت بيانات رسمية، تراجع احتياطي البنك المركزي التونسي من العملة الأجنبية إلى حوالي 20.665 مليار دينار(حوالي 7.2 مليارات دولار).

ويأتي هذا التراجع من حوالي 21.811 مليار دينار (7.67 مليارات دولار) في نهاية مايو/ايار، وفق بيان أصدره “المركزي” الجمعة.

وعزا “المركزي” التراجع في صافي الاحتياطي من العملة الأجنبية الى سداد سندات بقيمة 418 مليون يورو (467.68 مليون دولار)، اصدرها عام 2005 واستحقت هذا الشهر.

ووفقا للبيان، فإن مخزون الموجودات الصافية من العملة الأجنبية قد تعزز منذ السنة الماضية بـ 54 يوم توريد، اذ ارتفع من 77 يوم توريد في 18 يونيو/حزيران 2019 إلى 131 يوم توريد حاليا.

الناضول