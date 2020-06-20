روسيا – تألق حارس مرمى روستوف دينيس بوبوف البالغ 17 عاما في المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه سوتشي أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفي مشاركته الأولى مع الفريق الأول، أصبح بوبوف أول حارس في الدوري الروسي الممتاز يتصدى لـ15 فرصة محققة في مباراة واحدة.

كما تصدى الحارس الواعد خلال المباراة لركلة جزاء نفذها نجم سوتشي والمنتخب الروسي أنطون زابالوتني في الدقيقة 26.

وتم اختيار بوبوف أفضل لاعب في المباراة رغم تلقي شباكه عشرة أهداف، لتألقه اللافت وإنقاذه مرماه من عدد هائل من الفرص المحققة، ومنعه النتيجة من أن تكون مضاعفة.

يذكر أن فريق روستوف لعب مباراة أمس بفريق الشباب بعد رفض فريق سوتشي اقتراح رابطة الدوري الروسي تأجيل المباراة إلى 19 يوليو المقبل، عقب إعلان روستوف منذ أيام إصابة 6 من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد، ودخول جميع اللاعبين والإداريين بفترة عزل ذاتي لمدة 14 يوما.

ونظرا للفارق الكبير في الخبرة بين لاعبي الفريقين، حقق سوتشي فوزا كاسحا بنتيجة 10-1.

المصدر: RT