ليبيا – تلقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة أمس الجمعة اتصالاً هاتفياً من السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا وذلك لبحث تطورات الوضع الليبي والأزمة الراهنة.

حومه ناقش مع السفير الألماني بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس مبادرة “إعلان القاهرة” وإمكانية استئناف الحوار الليبي وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال إن المكالمة الهاتفية مع السفير الألماني تضمنت مناقشة نتائج زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع إلى العاصمة الروسية موسكو ولقائه كبار المسؤولين هناك.

وأكد للسفير الألماني دعمه لجهود روسيا الاتحادية الرامية لتفعيل الحوار الليبي وفقاً لإعلان القاهرة وما تضمنته بنود اتفاق مؤتمر برلين.

كما ثمّن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب جهود جمهورية ألمانيا الاتحادية الهادفة للوصول إلى تسوية سياسية بين أطراف الأزمة الليبية من خلال دعمها لإعلان القاهرة ومؤتمر برلين وجهودها الدبلوماسية المضنية في هذا الخصوص.

يشار إلى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية سبق وأن أعلنت تأييدها لمبادرة “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية بالحوار السياسي.