ليبيا – رأى المستشار حامد فارس الخبير في الشؤون العربية أن طلب مصر من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث الأوضاع في ليبيا يأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية بأكملها وليبيا على وجه الخصوص.

فارس المستشار السابق للجامعة العربية قال وفقاً لصحيفة”العين الإخبارية” إن هذا الاجتماع يأتي أيضاً في ظل تزايد وتصاعد وسيله التدخل التركي فيها وأصبح التواجد التركي يمثل تهديداً صريحاً ليس لليبيا فقط بل لدول الجوار.

وأضاف” أن مصر وتونس والجزائر أصبحوا مهددين بظهور الرغبة التركية في إقامه قاعدتين عسكريتين في الوطية وفي مصراته وكذلك قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط ومحاوله أخذ مالا تملك بفرض سياسة الامر الواقع على الجميع”.

وأشار إلى أن مصر ستسعى إلى تمرير إعلان مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية وهي المبادرة الذي توافقت عليها أغلب الدول الإقليمية والدولية لكون هذه المبادرة شاملة وجامعة لحل المشاكل والمعوقات بين الفرقاء الليبيين.

كما رجح أن تكون مخرجات هذا الاجتماع التأكيد على الالتزام بوحدة سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي التركي أياً كان نوعه ودعم العملية السياسية وفقاً للمبادرة المصرية ومؤتمر برلين وأهمية أن يكون لدور لدول الجوار الليبي دور قوي وفعال لحل الأزمة الليبية.

ونوّه إلى أنه سيتم العمل على الاتصال بكافه الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بما فيها التنسيق مع الأمم المتحدة لصنع مواقف إيجابية ومتسقة لحل الأزمة ومنع أى تدخل عسكري خارجي في ليبيا يهدد السلم والأمن الدوليين في إطار السعي نحو حل ليبي ليبي ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.