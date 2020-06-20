ليبيا – تناول وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عدداً من القضايا الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع بليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الجانبين أمس الجمعة بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية وفقاً لوكالة”الأناضول” التركية.

وذكر البيان أن الطرفين تناولا العديد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مستجدات الأوضاع بليبيا.

وجاء الاتصال غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الإيطالي لتركيا، حيث التقى الخميس نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو وتناولا العلاقات الثنائية بين بلديهما وبين أنقرة والاتحاد الأوروبي فضلاً عن الوضع بليبيا وشرق المتوسط.