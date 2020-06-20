ليبيا – ردًا على حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم حول ليبيا ، قال رئيس مجلس الدولة السابق العضو المنقطع عن المجلس أن ‏بسط سيطرة الدولة على كامل تراب الوطن وفى المقدمة سرت والجفرة وعودة كافة المنشآت النفطية إلى السلطة الشرعية؛ هدفٌ لا تفاوض عليه ولا يخضع لإذن من أحد .

‏وفي إشارة لحديث السيسي عن الأمن القومي الليبي المصري والعربي ، قال السويحلي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك : ” إن أمن جيراننا القومى يتحقق فقط بالكف عن التدخل فى شؤوننا الداخلية وتأييد الانقلابيين وتحويل بلادهم إلى قواعد للعدوان علينا ” .

ومن جهته عبّر عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد القيادي في حركة ” التجمع الإسلامي المحظورة ” وزميل السويحلي السابق في المؤتمر الوطني عن رفضه وبشدة ماجاء في كلمة السيسي معتبرًا إياها استمرارا في ما أسماه ” الحرب على الشعب الليبي و التدخل في شؤونه ، و تهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي و لشمال إفريقيا و انتهاكا صارخا للأعراف و المواثيق الدولية ” .

وقال زايد الذي دخل المجلس الرئاسي ممثلاً عن شورى بنغازي والكيانات الإرهابية المنهارة في بنغازي من خلال بيان : ” نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميلشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا، و نعتبره تهديدا للسلم الأهلي و الدولي، وتكرارا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكرياً ” .

وأضاف المطلوب السابق للأجهزة الليبية بأن ليبيا دولة ذات سيادة زاعمًا أن لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني غير الحائزة على ثقة السلطة التشريعية وقال : ” لن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها و مواردها و مقدراتها ، أو ينال من وحدتها و استقلالها” .

من أرشيف #المرصد.. نفوذ العماري إلى رئاسي الوفاق يبعث الحياة فى ” حركة التجمع الإسلامي ” من جديد. #ليبيا

https://t.co/wyMhuaNjOM — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 13, 2017

وحول حديث السيسي عن سرت والجفرة ، قال عماري :” لا خطوط حمراء داخل حدودنا وأراضينا و نرفض أي محاولات لتقسيم الشعب الليبي والجغرافيا الليبية ، و لنا كامل الحق في بسط سيادة الدولة على كل التراب الليبي و إنهاء حالة التمرد على السلطة الشرعية “.

وختم قائلاً : ” علاقات ليبيا مع كل الدول تقوم على الندية و الشراكة و الاحترام المتبادل و نحن من نحدد مصلحة ليبيا و شعبها السياسية و الاقتصادية و الأمنية ، و نرفض رفضا قاطعا كل محاولات الوصاية ” .

المرصد – متابعات