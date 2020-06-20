ليبيا – ردًا على حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم حول ليبيا ، قال رئيس مجلس الدولة السابق العضو المنقطع عن المجلس أن بسط سيطرة الدولة على كامل تراب الوطن وفى المقدمة سرت والجفرة وعودة كافة المنشآت النفطية إلى السلطة الشرعية؛ هدفٌ لا تفاوض عليه ولا يخضع لإذن من أحد .
وفي إشارة لحديث السيسي عن الأمن القومي الليبي المصري والعربي ، قال السويحلي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك : ” إن أمن جيراننا القومى يتحقق فقط بالكف عن التدخل فى شؤوننا الداخلية وتأييد الانقلابيين وتحويل بلادهم إلى قواعد للعدوان علينا ” .
فيديوجرافيك #المرصد | #ليبيا وأردوغان و " ميري 2020 “ . pic.twitter.com/BwSEJ2qryp
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 10, 2020
ومن جهته عبّر عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد القيادي في حركة ” التجمع الإسلامي المحظورة ” وزميل السويحلي السابق في المؤتمر الوطني عن رفضه وبشدة ماجاء في كلمة السيسي معتبرًا إياها استمرارا في ما أسماه ” الحرب على الشعب الليبي و التدخل في شؤونه ، و تهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي و لشمال إفريقيا و انتهاكا صارخا للأعراف و المواثيق الدولية ” .
وقال زايد الذي دخل المجلس الرئاسي ممثلاً عن شورى بنغازي والكيانات الإرهابية المنهارة في بنغازي من خلال بيان : ” نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميلشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا، و نعتبره تهديدا للسلم الأهلي و الدولي، وتكرارا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكرياً ” .
وأضاف المطلوب السابق للأجهزة الليبية بأن ليبيا دولة ذات سيادة زاعمًا أن لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني غير الحائزة على ثقة السلطة التشريعية وقال : ” لن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها و مواردها و مقدراتها ، أو ينال من وحدتها و استقلالها” .
من أرشيف #المرصد.. نفوذ العماري إلى رئاسي الوفاق يبعث الحياة فى ” حركة التجمع الإسلامي ” من جديد. #ليبيا
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— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 13, 2017
وحول حديث السيسي عن سرت والجفرة ، قال عماري :” لا خطوط حمراء داخل حدودنا وأراضينا و نرفض أي محاولات لتقسيم الشعب الليبي والجغرافيا الليبية ، و لنا كامل الحق في بسط سيادة الدولة على كل التراب الليبي و إنهاء حالة التمرد على السلطة الشرعية “.
وختم قائلاً : ” علاقات ليبيا مع كل الدول تقوم على الندية و الشراكة و الاحترام المتبادل و نحن من نحدد مصلحة ليبيا و شعبها السياسية و الاقتصادية و الأمنية ، و نرفض رفضا قاطعا كل محاولات الوصاية ” .
المرصد – متابعات