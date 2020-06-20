إسبانيا – علق زين الدين زيدان، على تصريحات مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، بشأن تفوق الملكي في سباق الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال: “تصريحات بيكيه لا تهمني، ما يهمني فقط مباراة الغد”، مضيفا: “لن أعلق على ما قاله لأنه يمكن أن يحدث العكس، كل ما نركز عليه مباراة ريال سوسيداد ولا شيء آخر”.

وألمح بيكيه في وقت سابق من خلال تصريحاته الصحفية عقب التعادل السلبي أمام إشبيلية أمس الجمعة، إلى أن هناك مجاملة لنادي ريال مدريد في المباريات الأخيرة بالمسابقة المحلية ستمنحهم الفوز، وبالتالي من الصعب فقدانهم لأي نقاط.

وقال: “لا أعتقد أن الحكام يجاملوننا أو يفضلوننا على أي فريق آخر”.

ورد زيدان عن نصيحته للاعبين بعدم الحديث عن هذه التصريحات، قائلا: “لدي لاعبون أذكياء، والأهم هو التفكير في كرة القدم، مثل التفكير في تقديم مباراة جيدة، ولم أقل أبدا لأي لاعب بتجنب الحديث عن هذا وذاك، وأنا كمدرب لا أفعله”.

واستمر الفرنسي: “لن نغير الكثير، نملك مباراة الغد و11 نهائي في المجمل حتى نهاية الموسم، لا أحب الشكوى، أنا شخص إيجابي ومحظوظ بقيامه بعمل يحبه، ليس الكثيرون مثلي”.

وختم: “يمكنني الشكوى مثل الكثيرون، ولكن ليس بخصوص عملي كمدرب لأنني أملك كل شيء في الحياة”.

وأثارت تصريحات بيكيه جدلا كبيرا في إسبانيا عقب تعادل ناديه مع إشبيلية، وأدت لدخوله في سجال مع أحد الصحفيين المحسوبين على ريال مدريد.

ويتحضر ريال مدريد، لخوض مباراة الجولة 30 من بطولة الدوري أمام ريال سيوسيداد على ملعب “ريال أرينا”، مساء غد الأحد.

المصدر: “وكالات”