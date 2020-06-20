ليبيا – قالت سيناتورة إيطالية إن الأغلبية البرلمانية موضوعة على المحك بسبب معاهدة الهجرة المبرمة مع ليبيا.

رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيطاليا) بمجلس الشيوخ آنا ماريا بيرنيني أضافت في بيان أمس الجمعة أن الصدام في إطار الأغلبية البرلمانية على المراسيم الأمنية يفتح مرحلة أخرى من عدم اليقين والتوتر مع إزدياد عمليات رسو قوارب الهجرة وعمل سفن المنظمات غير الحكومية بأقصى سرعة في البحر المتوسط.

وتابعت بيرنيني”سنرى ما إذا كانت حركة خمس نجوم ستنكر ما صوتت عليه عندما كانت جزءًا من الحكومة السابقة، من المحتمل أن يتمكنوا من تأجيل الأمر حتى سبتمبر كما هي الحال في أسلوب أغلبية تضطر إلى عدم اتخاذ قرار للمضي قدماً”.

واستدركت”لكن هناك فقرة لن يكون من الممكن الإلتفاف عليها: التصويت على المهمات العسكرية الخارجية، الذي يتضمن الاتفاق مع ليبيا لوقف المهاجرين أيضاً والذي أعلنا فيه الحرب بالفعل ضد الاستقبال العشوائي للمهاجرين”.

كما أشارت بيرنيني إلى أن (فورتسا إيتاليا) صوّت من صفوف المعارضة بحزم على المراسيم الأمنية ويؤمن بأنه في ظل أزمة كهذه سيكون من غير المسؤول اعادة ضخ النفقات الهائلة لعام 2017 على مراكز الاستقبال، التي اقتربت من خمسة مليارات يورو.

وذكرت عضو مجلس الشيوخ أن تدفق الأموال هذا يمكن للجريمة المنظمة أن تجني المال منه لدرجة أن هناك من قال إن تجارة الهجرة أكثر ربحاً من تجارة المخدرات.