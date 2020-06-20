شخصية الذئب الشهيرة في كارتون “ويلك يا أرنب” من دون سجائر

شخصية الذئب الشهيرة في كارتون “ويلك يا أرنب” من دون سجائر

روسيا – صرح مدير ورشة “سويوز مولتفيلم” الروسية لأفلام الرسوم المتحركة، بوريس ماشكوفتسيف، أن شخصية الذئب في حلقات “ويلك يا أرنب” التي يتم تصويرها الآن، ستظهر من دون سجائر.

جاء ذلك ضمن تصريحات ماشكوفتسيف لوكالة “نوفوستي” الروسية، 19 يونيو.

وكانت الفكرة الأساسية في حلقات الرسوم المتحركة السوفيتية للأطفال، والتي اشتهرت في العالم العربي بعنوان “ويلك يا أرنب”، هو تحميل الشخصية الشريرة في الفيلم (وهي الذئب في معظم الحالات) بعض العادات السيئة، التي تساعد في تربية الأطفال على النفور من هذه العادات، ومن بين ذلك كانت السجائر التي كان الذئب يدخنها.

لكن ماشكوفتسيف أوضح أنه بصدد اعتماد رموز أخرى عند خلق صورة البطل الجديد لمسلسل أفلام الرسوم المتحركة الأسطوري، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن كاتب السيناريو ابتدع الكثير من المستجدات في الحلقات الجديدة لم تكن موجودة في الحلقات القديمة التي حفرت في ذاكرة الأجيال التي عاصرتها.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت يوم 18 يونيو بأن مسلسل الرسوم المتحركة للأطفال “ويلك يا أرنب” سيتضمن الكثير من الشخصيات الجديدة، التي ستشكل نماذج إيجابية يقتدي بها الأطفال.

ومن المتوقع أن يبدأ الموسم الجديد لحلقات فيلم الرسوم المتحركة “ويلك يا أرنب” الجديدة، نهاية الصيف الجاري ويتضمن 52 حلقة.

المصدر: لينتا. رو