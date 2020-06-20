قالت صحيفة أحوال التركية أن تركيا طالبت خلال زيارة وفدها الأخير إلى طرابلس حكومة الوفاق بدفع مبلغ 16 مليار دولار لأنقرة لقاء دعمها لحكومة الوفاق في الحرب مع الجيش الوطني طيلة السنوات الماضية .

وتشير الصحيفة في هذا المقام الى تكاليف الدعم + تعويض خسائر الشركات التركية المتوقفة في ليبيا منذ 2011 نتيجة قرار دولي بالحرب لا علاقة للدولة الليبية به كي تدفع ثمنه اليوم سواء للشركات التركية او غيرها .

وجاء في التقرير ” بعد دعوة تركية لإيطاليا، وجّهتها اليوم، للمُشاركة في تلبية احتياجات ليبيا من الكهرباء والطاقة، قال مسؤول تركي كبير اليوم الجمعة إن تركيا مستعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا التي تنهشها الصراعات، وذلك بعد أن زار كبار مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان طرابلس هذا الأسبوع لمناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية.

وساعد الدعم التركي حكومة الوفاق الوطني على تحويل مسار الحرب وإجهاض الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على مدى 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس.

قال مسؤول تركي كبير اليوم الجمعة إنّه تمّت مناقشة المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا، وأضاف أنّ بلاده مُستعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا. https://t.co/JSZh64G2B8 — أحوال تركية (@ahval_ar) June 19, 2020

واجتمع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية مع مسؤولين في حكومة الوفاق يوم الأربعاء في محادثات بطرابلس قالت أنقرة إنها تهدف إلى وضع نهاية للقتال.

وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إنهم ناقشوا أيضا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا.

مسؤول تركي لـ رويترز: ناقشنا مع الوفاق مستحقات الشركات التركية.. وسنعمل في كل مشروع يمكن تصوره في #ليبيا. #المرصد https://t.co/ukCHRleCQH — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 19, 2020

وأضاف المسؤول الكبير أن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق الوطني بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في استكشاف وعمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون “في كل مشروع يمكن تصوره” للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.

ومضى قائلا “حلّ الدمار بمناطق كثيرة من البلاد، وهناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية… الشركات التركية… في وضع يسمح لها بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة”.

وقبل أن تلقي تركيا بثقلها رسميا وراء حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر، كانت شركات البناء التركية تعمل بالفعل في مشاريع بليبيا. وقال مسؤول في القطاع في يناير إن حجم الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا يبلغ 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار في مشاريع لم تبدأ بعد.

وأضاف المسؤول أن شركة الكهرباء التركية كارادينيز باور يمكن أن تستخدم سفنها للتخفيف عن بعد من حدة نقص الكهرباء في ليبيا وسط القتال.

وقال مصدر تركي آخر إن أنقرة وحكومة الوفاق الوطني ناقشتا أيضا إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس للمساعدة في إعادة بناء منظومتها المصرفية.

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أمس الخميس لقناة (سي.إن.إن) ترك إن قسما من المحادثات يتركز على عودة الشركات التركية إلى ليبيا بعد انتهاء الصراع. وأضاف أن تركيا قد توسع أيضا نطاق تعاونها العسكري مع حكومة الوفاق”.

المصدر : صحيفة أحوال التركية + رويترز