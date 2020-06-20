روسيا – بدأ طيارو مقاتلات الجيل الخامس الروسية “سو-57” مؤخرا باختبار أنواع جديدة من البزات والخوذات التي ستزيد من قدراتهم في تأدية المهام القتالية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طياري مقاتلات “سو-57″يختبرون الآن مجموعات متكاملة من المعدات والبزات الخاصة، من بينها بزات PPK-7 التي كانت قد طورتها شركة “زفيزدا” وسلمت بعضا من نماذجها الأولية لشركة سوخوي إم 2018.

وتختلف بزات PPK-7 عن سابقاتها من البزات المخصصة للطيارين الروس بأنها مصنوعة من مواد أكثر متانة، وتوفر تهوية أفضل لجسم الطيار أثناء المهمات الجوية.

كما زودت هذه البزات بتقنيات خاصة تسمح بقياس الضغط في قمرة الطائرة لتقوم البزة تلقائيا بتعديل الضغط على جسم الطيار لمنع تدفق الدم إلى رأسه بشكل خطير أثناء التحليق بالطائرة.

وبالإضافة إلى هذه البزات يختبر الطيارون أيضا خوذات ZSh-10 المطورة، ،والمصنوعة من مواد وبوليميرات خاصة تجعلها أخف وزنا بنحو 350 غ تقريبا من الخوذات التي يستعملها طيارو “سو-57” حاليا.

ويمكن تزويد هذه الخوذات بالعديد من التقنيات التي تزيد من قدرات الطيار على تأدية مهامه، مثل معدات الرؤية الليلية، ومعدات إلكترونية تسمح بعرض بعض المؤشرات على زجاج الخوذة مباشرة قبالة أعين الطيار، مثل مؤشرات معدل ارتفاع الطائرة ومؤشرات التوجيه ومؤشرات التصويب الإلكتروني أثناء الاشتباك مع العدو.

المصدر: نوفوستي