“فتح” تحذر من خطوة لا سلام بعدها لأحد في المنطقة

“فتح” تحذر من خطوة لا سلام بعدها لأحد في المنطقة

فلسطين – اكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن لجنة “فتح” المركزية في حالة انعقاد دائم بسبب الأوضاع الحالية، المتعلقة بسياسة الضم الإسرائيلية، وانتشار وباء كورونا.

وأضاف أبو ردينة أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية امس برئاسة الرئيس محمود عباس، بحث مخططات الضم الإسرائيلية، مؤكدا أن هذا الموضوع مبدئي بالنسبة للقيادة الفلسطينية.

وتابع: “على أمريكا وإسرائيل أن تفهما تماما أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة: لن نقبل بضم سنتمتر واحد، وإما إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإما لن يكون هناك أمن وسلام واستقرار في المنطقة”.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيقف “وقفة واحدة خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة سياسة الضم، ومحاولة إقامة دويلة في غزة، ومحاولة الالتفاف على المبادئ الوطنية الفلسطينية، فإما سلام قائم على العدل والشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، وإما لن يكون هناك سلام لأحد”.

المصدر: qudsnet.co