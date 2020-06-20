ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس على دعوة القاهرة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الليبية بالقول، إنها “مناورة مصرية فاشلة”.

كرموس قال في حديث لموقع “عربي 21″ القطري إن مصر تعلم أنها لن تتحصل على شيء من هذه الدعوة، مشدداً على أن هذا الاجتماع وما ينتج عنه لن يكون إلا زوبعة في فنجان حسب زعمه.

وأضاف :” مصر لها تجربة سابقة فاشلة في هذا الشأن، حينما حاولت إقحام جامعة الدول بالتدخل في إنهاء الاتفاق الليبي التركي، ولم يحصل لها ذلك لعدم موافقة الأعضاء، وإذا ما سلمنا جدلاً أن مصر نجحت في تمرير أي قرار من شأنه التدخل في الشأن الليبي ضد حكومة الوفاق، فإن هذا القرار سيكون ميتا لأنه صادر عن جسم ميت منذ نشأته، ولم يحقق للأمة العربية أي شيء، بل إنه في كل قمة يزداد الخلاف عمقا بين أعضائها” حسب تعبيره.

ولفت كرموس إلى أن الجامعة العربية ليس لديها القوة أو الأدوات التي تمكنها من فرض قراراتها وتنفيذها إلا عن طريق إحالتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومن ثم فإن هذا الاجتماع وما ينتج عنه لن يكون إلا كزوبعة في فنجان حسب زعمه.