ليبيا – علق عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا سليمان الشيباني أبو سريويل حول قرار حظر التجول والالتزام بالحجر المنزلي.

أبو سريويل أهاب وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة بالجميع الالتزام بحظر التجول والحجر المنزلي وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل والحفاظ على نظافة الأيدي والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن الإجراءات التي أوصت بها اللجنة العلمية الاستشارية حول حظر التجول والالتزام بالحجر المنزلي هي قرارات صحيحة نرتجي منها تحقيق الأمن والسلامة للجميع.

وأضاف”عندما ننظر إلى البلاد بطولها وعرضها لا نجد التزام كبير من الناس بقرارات حظر التجول، لابد أن يقتنع الجميع أن هذه القرارات هي لمصلحتهم ففي علم الوبائيات يمكن أن تتسبب حالة واحدة في نقل العدوى لخمسة آلاف شخص خلال شهر واحد”.

كما بيّن أنه بعد عشرة أيام فقط من تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مدينة سبها كان هناك مائة حالة مصابة لذلك على المواطن أن يعي أن نقل العدوى لشخص آخر سليم يضعه في مساءلة أمام الله.

وأكد أن تقليل إجراءات الحظر ومنع التجول بشكل تدريجي يعتمد على حالة الوضع الوبائي في البلاد وازدياد تسجيل الحالات هو المقياس لذلك، وستكون الأبحاث المخبرية التي تجرى الآن بمثابة مؤشر لاتخاذ الإجراءات المناسبة.