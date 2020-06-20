ألمانيا – أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود فريقه بايرن ميونخ للفوز على ضيفه فرايبورغ بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من “البوندسليغا”.

وحسب شبكة “سكواكا” للإحصاءات، فإن ليفاندوفسكي وصل إلى 33 هدفا بالدوري هذا الموسم، ليصبح أول لاعب غير ألماني يحقق هذا الرقم على مدار تاريخ “البوندسليغا”.

وقبل تسجيله هدفين في الدقيقتين 24 و37، صنع ليفاندوفسكي الهدف الأول لفريقه والذي سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة الـ15، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد لوكاس هولير في الدقيقة الـ33 من عمر اللقاء.

وبهذين الهدفين عزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 33 هدفا.

كما ذكرت شبكة “سكواكا” أن ليفاندوفسكي تفوق على كافة نجوم الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، بمشاركته في 37 هدفا في الدوري هذا الموسم (تسجيل 33 هدفا وصناعة 4 أهداف).

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، وكان قد ضمن تتويجه باللقب الثامن على التوالي منذ الجولة الماضية.

في المقابل، توقف رصيد فرايبورغ عند 45 نقطة في المركز الـ8 على جدول ترتيب فرق “البوندسليغا”.

المصدر: RT