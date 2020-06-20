مباحثات روسية أمريكية حول “الحد من انتشار السلاح”

مباحثات روسية أمريكية حول “الحد من انتشار السلاح”

واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص مارشال بيلينغسليا سيتوجه إلى النمسا في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن بيلينغسليا سيناقش مع ريابكوف المواضيع المتفق عليها بين البلدين في ما يتعلق بمسائل “الحد من التسلح”.

وأضافت، أن “دعوة مفتوحة وجهت إلى الصين لحضور المباحثات”.

وأشارت، إلى “حاجة الدول الثلاث لمواصلة مفاوضات الحد من انتشار الأسلحة، وبحسن نية”.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مطلع الشهر الجاري، أن وضع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة “لا يبعث على التفاؤل”.

وفي تعليقه على إصرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة توسيع دائرة الأطراف في الاتفاق الروسي الأمريكي الحالي بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت-3) عبر إشراك الصين ودول أخرى، شكك ريابكوف في إمكانية تحقيق ذلك في الأفق المنظور.

وأشار ريابكوف، إلى أن “مراعاة المصالح الأمنية الروسية شرط لا بد منه لتوقيع أي اتفاق مستقبلي بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي”.

وأكد الدبلوماسي الروسي، على أن “بلاده لن تتساهل مع أي إمكانية لاختبار مدى جهوزيتها للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في منطقة القطب الشمالي”.

المصدر: “رويترز + تاس”