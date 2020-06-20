الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب، امس حيث تزايد الطلب عليه كملاذ آمن مع هروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر لاتساع المخاوف من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1725.88 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش.

وحد من مكاسب الذهب ارتفاع الدولار إذ أن دولارا قويا يرفع كلفة شراء المعدن النفيس على المستثمرين.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

وكانت أسواق الأسهم حول العالم أغلقت تعاملات الخميس على تراجع، مع تزايد الإصابات بالفيروس.

ومساء الخميس، تجاوز عدد إصابات كورونا حول العالم 8.5 ملايين، وعدد الوفيات 450 ألفا.

الأناضول