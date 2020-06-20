ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن قضية “العمالة المصرية” جاءت ضمن السياق القانوني والإنساني ولا تحمل أي رسائل سياسية، مؤكداً ثقل مصر وإمكانية تأثيرها في المشهد الليبي أكثر من أي دولة عربية أو دول الجوار.

معزب أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن القاهرة قادرة على لعب هذا الدور إذا ما غيرت رؤيتها ونظرتها تجاه الأطراف الليبية، لافتاً إلى أن القاهرة هي الأقرب لليبيا من الدول الأخرى وأن الوفاق سترحب بدور القاهرة إذا ما تماشى مع رؤية الحل غير المنحازة.

ونوّه إلى أن عودة المختطفين المصريين بهذا التنسيق لا علاقة له بحسابات سياسية، مضيفاً أن عملية الاختطاف كانت جنائية وليست رسالة سياسية وجرت معالجتها بشكل إنساني.

وأعرب عن أمله في فتح قنوات تواصل بين القاهرة وطرابلس وأن مصر تستطيع أن تغير المعادلة في ليبيا إذا ما غيرت نظرتها إلى الوضع الليبي على ما كان عليه.

كما لفت إلى أن الوفاق على استعداد للتعاون مع أي دولة عربية جادة لحل الأزمة طبقاً للمتغيرات على الأرض وخاصة إذا ما كانت بثقل مصر.

وشدد على أن المتغيرات على الأرض تتطلب التعامل برؤية مختلفة وأن العلاقات المصرية الليبية هي الأقوى على مر التاريخ ويمكن استعادتها بتفاهمات مغايرة عن الوضع الراهن.