إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل حالة وفاة واحدة و294 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا في إسرائيل 20633 شخصا حتى امس السبت، وحصيلة الضحايا 305 أشخاص.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن 4668 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات في الوقت الحالي، 40 منهم في حالة خطيرة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 15659 شخصا.

يذكر أن إسرائيل تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ أواخر مايو الماضي، حيث سجلت الصحة الإسرائيلية مؤخرا أكثر من 300 إصابة جديدة خلال يوم واحد لأول مرة منذ أواخر أبريل.

وقال مركز مكافحة كورونا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في تقرير له إن إسرائيل دخلت موجة ثانية من الوباء، محذرا من أنها قد تؤدي إلى عدد كبير من الوفيات.

المصدر: نوفوستي