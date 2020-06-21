روسيا – أعلن غينادي ساموخين، رئيس مجلس اتحاد مستكشفي الكهوف في روسيا، أن الخبراء اكتشفوا خلال دراستهم لكهف تفريدا الذي اكتشف في شبه جزيرة القرم عام 2018 ، وجود ممرات جديدة طولها 400 متر.

وقال ساموخين في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “اكتشفنا ممرات جديدة طولها 400 متر تتفرع من الممر الرئيسي للكهف. وبهذا يصبح الطول الإجمالي للمرات المكتشفة 1700-1800 متر. وأضاف، يتوسع هذا الكهف في جميع الاتجاهات ويشبه شكله المتاهة. وقد اكتشفنا حتى الآن جزءا منها وكذلك “الطابق الثاني” ولم نكن نعلم سابقا أن له بنية متدرجة”.

وأشار ساموخين، إلى أنه تم تهوية الكهف جيدا، ليتمكن الخبراء من دراسة الممرات الجديدة دون خطورة على حياتهم، على الرغم من أنهم يحملون معهم أجهزة تحليل الغازات. وقد عثر الخبراء خلال فترة عملهم الأخيرة، على العديد من بقايا الحيوانات القديمة، التي ستسلم إلى علماء الحفريات لدراستها.

المصدر: نوفوستي