ليبيا- قال عضو مجلس مشائخ وأعيان ترهونة عبد الرحيم البركي إن التدخل المصري في ليبيا مشروع ومرحب به من قبل جميع أطياف الشعب الليبي لدعمه في مواجهة أطماع الغازي التركي ومليشيات الوفاق.

البركي تقدم في حوار مع صحيفة “الدستور” المصرية بالشكر للشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه القوي للشعب الليبي..وفيما يلي نص الحوار:

س/ كيف تابعتم كلمة الرئيس السيسي؟

خطاب الرئيس السيسي حدث تاريخي فنحن نفتخر بهذا الصوت القومي الذي فقدته الأمة العربية منذ سنوات عجاف، وكلمة الرئيس بنيت في الأساس على ضرورة دعم الشعب الليبي في تحقيق السلام الحقيقي.

وقد كان الرئيس حريص في استخدام مفردات الخطاب بدقة عالية، كما أنه اختار قبل المفردات المكان والزمان والحضور لإلقاء خطابه التاريخي لمن يقرأ بين السطور فقد تبين أن الرئيس السيسي يعلن تدخله الشرعي في إنهاء معاناة الشعب الليبي بالسلم قبل الحرب.

ومن أراد السلام فالسلام له مناخه وأرضيته فلا سلام في ليبيا والعدو الخارجي يسرح ويمرح ولا سلام في وجود المرتزقة والإرهاب والمليشيات ولا سلام في ظل اشتعال الحرب تحت أفواه المدافع.

وتدخل مصر مشروع وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك ووفق حق الدفاع عن النفس الذي يجيزه القانون الدولي، ووفق نداء القبائل الليبية والبرلمان الليبي.