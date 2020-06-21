ليبيا – قال عضو كتلة العدالة والبناء بمجلس الدولة الإستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الاخوان إن الشركة العامة للكهرباء نموذج فاشل كغيره من المؤسسات الخدمية في ليبيا.

الحصادي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت أوضح أن البلاد تحتاج إلى هوية اقتصادية خدمية جديدة بعيدا عن الفكر الجماهيري الاشتراكي متمثلة في القطاع الخاص الذي حاربه وشوهه النظام السابق.

وأوضح الحصادي أن القطاع الخاص في كل الدول المتقدمة هو من يبيع الخدمة للمواطن دون احتكار أو استغلال ويرجع ما ينفق على قطاع الخدمات ليعطى للمواطن,