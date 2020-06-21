ليبيا – ناشد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج البلدان المغاربية باتخاذ موقف واضح من التدخل النركي السافر في الشأن الليبي،داعياً إلى تبني إعلان القاهرة كحل للأزمة الليبية.

الحويج وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت” أمس السبت قال:”ليبيا بلدهم أيضاً وهي قضية مغاربية.وما تواجهه اليوم من غزو أردوغاني يستهدف أمن وإستقرار ومقدرات إخوانهم وأشقائهم الليبيين سينعكس سلباً على المنطقة المغاربية بأكملها”.

ورحب وزير الخارجية بالدعوة لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية يناقش العدوان التركي على إحدى الدول الأعضاء.

وزير الخارجية دعا إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ولسحب الاعتراف بحكومة فائز السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية،حسب تعبيره.