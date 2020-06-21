ليبيا – أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ضرورة إرساء هدنة مستدامة في ليبيا، موضحاً أن تركيا تدعم موقف حكومة الوفاق التي تؤكد على ضرورة انسحاب قوات خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة لضمان وقف إطلاق نار مستدام.

قالن أشار وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية إلى إمكانية إرساء الهدنة في حال العودة إلى مسار الاتفاقية السياسية المبرمة في المغرب عام 2015، مشدداً أن فرنسا تعرض أمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) للخطر بدعم حفتر.

وقال:” نحن ندعم حكومة شرعية في ليبيا بينما الحكومة الفرنسية تدعم بارون حرب غير شرعي وتعرض أمن الناتو والبحر المتوسط وشمال إفريقيا والاستقرار السياسي في ليبيا للخطر، بينما كل هذه الحقائق جلية أمامنا ما زالوا (فرنسا) يوجهون أصابع الاتهام إلينا وينتقدوننا” حسب زعمه.

واستطرد:” فرنسا هي نفسها تتدخل في شؤون المنطقة وتعمل مع الجهات الخاطئة وتدعم الجهات غير الشرعية، ومن ثم تعود وتتهمنا نحن، لقد كان غير موثوقاً منذ البداية وقوّض جميع اتفاقات الهدنة ومبادرات خفض التوتر”.

كما لفت إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب لن تدعم أي مفاوضات “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) طرف فيها وهذا هو الاستنتاج الذي يستخلص من موقفها وتؤيده تركيا.

وأكد قالن أن أنقرة تتفهم المخاوف الأمنية “المشروعة” للقاهرة حيال الحدود المصرية الليبية غير أن هذه الأخيرة تتبع “سياسة خاطئة” بدعم “حفتر” بحسب قوله.

أما عن مستقبل تركيا في ليبيا، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية: “سنبقى هناك طالما أن الحكومة الليبية تريد بقاءنا”.