ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي في بياناً حول تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول أمن الحدود الغربية ورفض بلاده تقدمت المليشيات الليبية والسورية شرقًا إلى سرت ومابعدها .

وقال الرئاسي في بيانه ” أن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية والتعدي علىى سيادة الدولة من قبل السيسي عمل عدائي سافر وبمثابة إعلان حرب ” .

وفيما يتعلق باتفاقياته غير الشرعية مع تركيا لعدم تماشيها مع الإتفاق السياسي نفسه ، قال الرئاسي : ” نحن الحكومة المعترف بها دوليًا ولنا حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتنا وتحالفاتنا ” .

وأضاف الرئاسي في بيانه بأنه لن يسمح بالتطاول على ليبيا واستخدام لغة التهديد والوعيد مهددًا بإشعال المنطقة بكاملها وزعزعة إستقرارها حال أقدمت مصر على التدخل . ” فقرة فسرها المحلل السياسي أحمد العربي بأنها رسالة تركية خالصة للمنطقة وذلك لعدم قدرة الرئاسي منفردًا حتى على إشعال مشروع الهضبة قبل التدخل التركي ” .

أردوغان : حررنا #ترهونة والعديد من المطارات والمناطق الليبية وهي تحت سيطرة السراج الآن ونسعى لتحرير الجفرة و #سرت والهدف هو المناطق النفطية في محيطها لما لها من أهمية وبعد ذلك ستصبح العمليات المقبلة أكثر سهولة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Epz6sKtKgl — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 8, 2020

أما فيما يتعلق بحديث الرئيس السيسي عن سرت والجفرة ، قال الرئاسي ” أن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء فقط ونحن من نقرر مكان وزمان عملياتنا العسكرية ” ليذكره معلقون عبر صفحته الرسمية بنية أردوغان وحديثه عن ” تحرير ” هذه المنطقة منذ 9 يونيو قبل حتى أن يعلن الرئاسي ذلك بنفسه .

المرصد – متابعات