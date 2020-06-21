الرياض – أعلنت وزارة السياحة السعودية، الأحد، أنها تعتزم إطلاق صندوق للتنمية السياحية برأسمال أربعة مليارات دولار، كإحدى أدوات تنويع مصادر الدخل مستقبلا، دون تحديد موعد لذلك.

وقالت الوزارة في بيان، إن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة، بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار.

وتسعى السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، في إطار رؤية برنامج إصلاح اقتصادي (رؤية المملكة 2030)، بعد معاناتها من تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014.

وتعتمد السعودية بشكل رئيس على السياحة الدينية (الحج والعمرة)، إلا أنها بدأت الترويج لأنواع أخرى من السياحة بعد إطلاق رؤيتها في 2016.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت السعودية بدء العمل بالتأشيرة السياحية التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، وباشرت تنفيذ مشاريع منها “نيوم”، وأخرى على جزر في البحر الأحمر (غرب).

الأناضول