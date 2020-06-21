ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي السعيدي كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ”المعبرة والمثمرة” حيث أن الشعب الليبي ومنذ انطلاق المواجهة التاريخية بينه وبين الطامع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يحتاج إلى موقف قوي مساند من دولة يربطها بليبيا نفس المصير وهي مصر.

السعيدي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح أن الأمن القومي الليبي هو جزء من الأمن المصري فتواجد إرهابيي جبهة النصرة والدواعش التكفيريين على حدود مدينة سرت يؤكد أن العدو يجهز لأعمال إرهابية ضد مصر بالتالي يحق لمصر الدفاع عن أمنها وفقًا لكل المعاهدات الدولية.

وأكد السعيدي أن كلمة الرئيس المصري رفعت روح الليبيين المعنوية وستلهمهم لاستكمال نضالهم ضد العدو التركي بعد أن أحسوا أن أشقائهم في مصر على قلب رجل واحد معهم لطرد مرتزقة أردوغان.