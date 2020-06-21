ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر أن كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام حشد من جيشه على مقربة من الحدود الليبية عبارة عن قرع لطبول الحرب.

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “توتير” غن مصر تدخلت في ليبيا طوال الـ 4 سنوات لكن السيسي نكرها وإدعى حرصه على أمن ليبيا حسب زعمه.

واختتم العضو الموالي لتركيا قائلاً :”أمن ليبيا في خطر منذ اصراركم على تقويض الديمقراطية وتنصيب عسكري رفضنا سيده وأسقطناه، ارفعوا أيديكم عنا، و لا تكرروا مأساتكم في اليمن” حسب تعبيره.