ليبيا – وصف سفير ليبيا السابق لدى السنغال ، وكيل وزارة الخارجية الأسبق ، السياسي حسن الصغير بيان الرئاسي بشأن كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم أمس في قاعدة محمد نجيب العسكرية غرب مصر بأنه مرتبك ويصف تلك الكلمة في ذلك الجمع بأنها ” بتصريح اعلامي ” .

وقال الصغير في تصريح لـ المرصد أن الرئاسي و في منتصف البيان عاد ووصف ما وصفه ” بالتصريح الإعلامي للسيسي على أنه تهديد و في اخر البيان هدد بالتصعيد ” .

وأضاف الصغير : ” يعيب الوفاق والرئاسي على مصر صمتها خلال الفترة الماضية ويتهمها بأنها منحازة في مبادراتها وطروحوتها السياسية حول الأزمة الليبية وكأن السراج قد تناسى أنه هو من كان قد أرسل عدة وفود للقاهرة شاركت في اجتماعات اللجان العسكرية واخرها الاجتماع الاقتصادي شهر فبراير 2020 بينما كانت طرابلس ترزح تحت ما يسميه العدوان هو ومندوبه الطارئ على الخارجية في نيويورك ” .

وأشار الصغير أيضًا إلى ” شطحات الوفاق بشأن مصر اليوم ” وقال أن القاهرة كانت احدى الدول المشاركة في اجتماعات برلين شهر يناير 2020 بحضور الرئيس السيسي ولَم تتحفظ الوفاق وقتها على هذه المشاركة .

وذكّر الصغير أيضًا بأن الوفاق لطالما أشادت بدور مصر ووساطتها طيلة السنوات الماضية وحتى خلال خلال السنة الاخيرة وبأن من ذلك ماورد في مشاركات سيالة بالاجتماعات المتعددة الاطراف وهي إشادات مثبتة بالصوت والصورة .

وإستطرد قائلاً :” يمكنني أيضًا تذكيرهم بتصريحات وزير داخلية المليشيات فتحي باشاآغا التي أدلى بها حول مصر خلال فترة الحرب عبر قناتي الجزيرة وليبيا الأحرار عندما تحدث عن التدخلات الخارجية الأجنبية في ليبيا التي أعرب عن رفضه لها طبعاً بإستثناء التدخل التركي ولكنه في المقابل برر التدخل المصري وقال أن لمصر مصالح تتعلق بأمنها القومي ويمكننا تفهم ذلك لها ولكن لا يمكننا تفهم تدخلات دول أخرى .. فلماذا يسنكرون على القاهرة أن ترى الأمور بمنظار هم يعترفون به أصلاً أم أن للأتراك قول آخر ! “.

ولفت السفير السابق إلى أن تهديدات الرئاسي من خلال فقرة وردت بيانه على شكل تحذير من زعزعة أمن المنطقة بأنها كانت تعبر على لسان حال الاتراك وليس الوفاق لان لاوسع لهم حتى على زعزعة منطقة صلاح الدين بدون تركيا و جحافل الإرهابيين والمرتزقة السوريين وقد بلغ عددهم أكثر من 10 آلاف وفقًا للتقديرات .

وتابع : ” اذا كان الليبيين غير مجمعين على شرعيتهم فلن ينفع الوفاق كل شرعيات الدنيا ولن تحل ورقة من مجلس الامن المعادلات المختلة في طرابلس المحتلة السياسية والمالية والامنية ” .

وختم بالقول : ” اخيراً الخط الاحمر في سرت والجفرة رسمه شقلوف ورفاقه ولم تستطع تجاوزه حتى قبل تصريحات السيسي واذا عندك جهد عليه .. هذا حصانك وهذي السدادة … قصدي السدرة ” .

المرصد – متابعات