ليبيا – دعا عضو مجلس النواب الهادي الصغير قادة دول المغرب العربي ورؤساء وأعضاء البرلمانات المغاربية إلى الوقوف مع البرلمان الليبي والجيش لمواجهة الاحتلال التركي لليبيا.

الصغير وفي تصريح لموقع “العربية.نت” أمس السبت قال إن مستقبل الاتحاد المغاربي على محك المصداقية وعلى الدول الأعضاء النظر في التزاماتها تجاه العضو المؤسس ليبيا وما تتعرض له عاصمتها من احتلال تركي.

وأضاف:” مجموعة شمال إفريقيا في منظمة الاتحاد الإفريقي تفقد عنصراً فعالاً ومؤسساً في الاتحاد بخروج طرابلس عن السيادة الليبية وخضوعها للمحتل التركي”.

عضو البرلمان شدد على أن المتوقع من دول المغرب العربي هو أن تسابق الزمن لتطالب باجتماعات طارئة وعاجلة لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء لمناقشة الوضع ووضع خطة لإنهاء الغزو التركي.