ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنه يحق لمصر التدخل في ليبيا لردع العدوان الذي شنته تركيا على البلاد، معتبرًا تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها سياسية بامتياز ودبلوماسية للغاية.

العباني وفي تصريح خاص لصحيفة “الدستور” المصرية أمس السبت أكد أن المجلس الرئاسي استجلب العدوان التركي لليبيا عبر مذكرتي التفاهم غير الشرعيتين الأمنية والبحرية كي تعيث فسادًا في ليبيا وتأتي بعتادها وبوارجها لتدك المدن والقرى الليبية لذا كان يجب وضع حدود لهذا الاعتداء.

ورأى أنه من حق مصر أن تتدخل سياسيًّا وعسكريًّا ودبلوماسيًّا في ليبيا لاعتبارات جغرافية تتمثل في الحدود الرابطة بين البلدين التي جعلت شعب الدولتين واحد وبينهما علاقات مصاهرة منذ سنوات،محذراً من أن تركيا تهدف لإفساد الاقتصاد الليبي وسرقة مقدرات البلاد من نفط وغاز.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يقود الدبلوماسية المصرية بحكمة واقتاد،لافتًا إلى أن حديثه أثناء زيارته للمنطقة الغربية في سيدي البراني بمحافظة مرسى مطروح جاء باعتباره يرأس دولة محاذية لليبيا التي تعاني مشكلات أمنية وتدخلات من تركيا التي أرسلت إرهابيين للبلاد ما يؤثر كثيرا في الأمن القومي المصري ومختلف الدول المجاورة.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن ما طرحه الرئيس السيسي اليوم قمة المنطق والعقل بعد أن أصبح الأمن القومي في مرمى النيران،مشددًا على أن تركيا استغلت عضويتها في حلف الناتو وقامت بإرسال أسلحة متطورة لليبيا التي يحظر توريد الأسلحة لها ما أدى لاختلال موازين القوى في البلاد.