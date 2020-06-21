العراق – أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” امس تدمير 3 معسكرات لمسلحي التنظيم جنوب محافظة كركوك بالتنسيق مع قوات الأمن العراقية.

وأشار بيان للقيادة العامة للتحالف إلى أن الغارات الجوية نفذت مساء الجمعة واستهدفت على وجه التحديد مخابئ للإرهابيين في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك، وأضاف أن “المعسكرات كانت في منطقة شديدة الوعورة”.

وقال المتحدث باسم الائتلاف العقيد مايلز كاغنيز، إن “قوات الأمن العراقية هزمت “داعش” في المنطقة، وأن لديها خططا تكتيكية لمواجهة عناصره”.

وأضاف كاغينز: “تدمير مخابئ “داعش” في هذه المواقع يؤدي في نهاية المطاف إلى إحلال الأمن في المدن والقرى القريبة”.

وأوضح، أن كل غارة جوية تتم “بناء على طلب من حكومة العراق للمساعدة في تحقيق هزيمة دائمة لـ”داعش”، مشددا على “مواصلة ملاحقة خلايا التنظيم”.

المصدر: “رووداو”